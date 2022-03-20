Почеттино всё ближе к отставке: «Монако» с Головиным разнёс затухший «ПСЖ» с крупным счётом

Александр Головин вышел в старте и был заменён во втором тайме.

«ПСЖ» в последние десять лет упускает чемпионский титул максимум на один сезон. В прошлом году первое место взял «Лилль», а сейчас парижане очень близки к возвращению золотых медалей. Из-за раннего вылета из Лиги чемпионов оставшаяся часть сезона окажется для «ПСЖ» чуть ли не товарищеской. Но вопрос в том, останется ли у руля команды после мая Маурисио Почеттино. Что касается «Монако», то с еврокубками он попрощался в минувший четверг, а чтобы сыграть там летом-осенью, монегаскам требуется занять в таблице Лиги 1 пятое место, от которого до отчётной встречи они отставали на шесть баллов.

С первых минут хозяева обрушили на ворота звёздных гостей знатный шквал атак. Гости держались, однако гол назревал. Был ряд ситуаций, когда «Монако» не хватало в завершающей стадии совсем чуть-чуть. На 21-й минуте Жан Лукас плотно приложился из пределов штрафной, но по центру створа, который надёжно охранялся Доннаруммой. На ворота «ПСЖ» оказывалось большое давление, реально большое. И его квинтэссенцией стал гол Бен-Йеддера – 0:1. Мартиньш подключил по флангу Фофана, тот прострелил, и на ближней штанге голевое дело довершил как раз Виссам.

Логично, что дальше уже парижане больше владели инициативой в надежде восстановить статус-кво. По истечении получаса игры Неймар со штрафного направил мяч в ближний угол – Нюбель отбил на угловой. Плюс дальний удар Фофана в правый угол поймал Доннарумма. Верратти с Хакими также пытались стать авторами гола, а последним перед перерывом претендовал на взятие ворот Паредес, поймавший подбор после углового и не попавший в створ. Парижане уступали в счёте, но на их турнирных перспективах сей факт никак не сказывался, учитывая их громадное преимущество над вторым местом.

«Монако» сосредоточился на обороне достигнутого и не прогадал. Всё, конечно, могло повернуться в другую сторону, если бы Мбаппе на 56-й минуте расторопнее сыграл в чужой штрафной, но защитник хозяев действовал в той ситуации до конца и выгрыз угловой. На 64-й минуте Неймар подал справа угловой к дальней штанге, откуда Кимпембе вторым этажом послал мяч вне створа. Знал ли он, что совсем скоро монегаски разыграют комбинацию по маршруту Бен-Йеддер – Агилар – Фолланд и что последний из этого списка переправит мяч в правый угол? 2:0.

Более того, знал ли Кимпембе, что в начале последней десятиминутки ему придётся фолить в своей штрафной в подкате против Фолланда, предотвращая выход того один на один? А началось всё с потери Верратти в центре поля. Бен-Йеддер с пенальти ударил низом в левую сторону, и от Доннаруммы мяч отскочил в противоположный угол. 3:0. Даже если бы Икарди за несколько минут до этого переиграл в рандеву Нюбеля, вряд ли сонные парижане ушли бы от поражения. Только так оно получилось крупным, третьим для команды в последних пяти матчах чемпионата, и боссы «ПСЖ» ещё больше задумаются о том, оставлять ли им Почеттино на следующий сезон.

Кирилл Иванцов