Анри встал на защиту Месси, которого освистали фанаты «ПСЖ» во время матча против «Бордо»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри заступился за форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«На прошлой неделе болельщики «ПСЖ» освистывали Месси. Как можно свистеть в адрес величайшего в истории? В адрес парня, лидирующего в Лиге 1 по голевым передачам?», – сказал Анри в эфире Amazon Prime.

Сегодня, 20 марта «ПСЖ» с Месси крупно проиграл «Монако» в матче 29-го тура Лиги 1. Победу монегаскам принес дубль Виссама Бен-Йеддера и гол Кевина Фолланда.

«ПСЖ» с 65 очками остался на первом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 44 очка и поднялся на седьмое место.