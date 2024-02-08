Переход Саншеша в «Бешикташ» может сорваться – названа причина

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш, на правах аренды выступающий за «Рому», ведёт переговоры с «Бешикташем».

Португалец не смог пробиться в основной состав римлян, поэтому хотел бы провести вторую половину сезона в другой команде. Как стало известно несколькими днями ранее, видеть хавбека в своих рядах хочет «Бешикташ», однако, как сообщает журналистка Элеонора Тротта, переговоры не прогрессируют. Одна из проблем заключается в том, что в турецком клубе есть сомнения относительно физической формы Саншеша. Сам игрок также не уверен в целесообразности перехода.

Ренату Саншеш всего девять раз появился на поле в матчах «Ромы» в текущей кампании. Договор футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.