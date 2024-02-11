​Маркус Тюрам: «Ещё рано говорить о Скудетто»

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Новобранец «Интера» Маркус Тюрам доволен такими итогами игры, но он считает, что даже после побед над туринским «Ювентусом» и «Ромой» еще преждевременно говорить о Скудетто:

- Скудетто? Впереди еще много матчей, много сложных матчей, в том числе и в Лиге чемпионов. Но мы будем пытаться выиграть - и в Лиге чемпионов, конечно же, тоже, - цитирует слова французского игрока fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной».