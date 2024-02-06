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Кандела: «Моуринью допустил несколько ошибок, при де Росси «Рома» смотрится иначе»

06 Февраля 2024 • 22:56 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
10.02 20:00

Бывший футболист «Ромы» Венсан Кандела поделился мнением о работе Даниэле де Росси.

Итальянский наставник сменил на посту главного тренера «Ромы» отправленного в отставку Жозе Моуринью. При новом рулевом команда выиграла три матча из трёх.

«В «Роме» ощущается другая атмосфера – больше энергии и энтузиазма. Даниэле отлично поработал над настроем команды.

Меня больше не волнует то, что происходило раньше. Моуринью выиграл трофей, был близок ко второму, но допустил несколько ошибок. Кажется, де Росси вернул игрокам чувство принадлежности, и теперь есть ощущение, что каждый готов выложиться на 300%. Это может стать фундаментов для чего-то особенного», – приводит TMW слова Кандела.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси Венсан Кандела ещё теги

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