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Чемпионат Италии. Серия А

​Бастони: «Первый тайм провели неадекватно»

11 Февраля 2024 • 04:00 Комментировать
Рома
2:4
Интер Милан

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. При этом первый тайм остался за римлянами, и защитник «Интера» Алессандро Бастони признал, что его команда провела первую половину встречи не лучшим образом:

- Первый тайм в нашем исполнении был неадекватным и невразумительным. Нас съели. Мы поговорили обо всем в перерыве, пообщались с тренером по видеосвязи, вышли на поле и все стало иначе, - цитирует слова Бастони fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной». 
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони

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