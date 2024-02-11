​Бастони: «Первый тайм провели неадекватно»

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. При этом первый тайм остался за римлянами, и защитник «Интера» Алессандро Бастони признал, что его команда провела первую половину встречи не лучшим образом:

- Первый тайм в нашем исполнении был неадекватным и невразумительным. Нас съели. Мы поговорили обо всем в перерыве, пообщались с тренером по видеосвязи, вышли на поле и все стало иначе, - цитирует слова Бастони fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной».