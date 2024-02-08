Пранделли: «Интер» достаточно силён, чтобы победить во всех турнирах»

Известный экс-наставник Чезаре Пранделли рассказал, что думает о чемпионской гонке в Серии А.

Миланский «Интер» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ювентус». После победы в недавнем очном поединке (1:0) «нерадзурри» увеличили отрыв от туринцев до четырёх баллов, при этом команда Симоне Индзаги провела на один матч меньше.

«Скудетто? Состав «Интера» достаточно хорош для того, чтобы претендовать на победу во всех турнирах. В команде много игроков, тренер может вносить изменения по ходу матчей. «Интер» определённо нацелен на успех», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Пранделли.