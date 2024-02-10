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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку и Лаутаро – в стартовых составах «Ромы» и «Интера» на очную битву

10 Февраля 2024 • 19:04 Комментировать
Рома
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Интер Милан
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Через 0 ч. 48 мин.

В субботу вечером футбольная Италия будет следить за матчем Серии А между «Ромой» и «Интером».

Наставник «Ромы» Даниэле де Росси выбрал такой стартовый состав: Патрисиу, Карсдорп, Хёйсен, Кристанте, Пеллегрини, Паредес, Дибала, Манчини, Анхелиньо, Лукаку, Эль-Шаарави.

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч между «Ромой» и «Интером» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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