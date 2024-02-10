«Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 17 матчей

В субботу, 10 февраля, миланский «Интер» одолел на выезде «Рому» в рамках 24-го тура чемпионата Италии.

Встреча между командами завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Симоне Индзаги. Для «Интера» эта победа стала уже пятой подряд в Серии А. Стоит сказать, что миланский коллектив не проигрывает на протяжении 17 матчей подряд в национальном чемпионате. Последний раз «Интер» уступал в сентябре «Сассуоло», когда соперник одержал победу со счетом 2:1.

После 23 туров «Интер» является единоличным лидером Серии А, имея в своей копилке 60 очков. Отрыв от идущего на втором месте «Ювентуса» составляет семь баллов.