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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» установил солидный ценник на Лаутаро Мартинеса слухи

08 Февраля 2024 • 21:27 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
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10.02 20:00

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес продолжает переговоры с клубом по новому контракту.

Аргентинец неоднократно заявлял, что заинтересован в подписании нового договора с «нерадзурри», однако, по некоторым данным, между сторонами возникли некоторые разногласия. Тем временем, по информации La Gazzetta dello Sport, в «Интере» определились с суммой, за которую были бы готовы продать форварда, – 150 млн евро. Слухи приписывают интерес к капитану «чёрно-синих» грандам Английской премьер-лиги.

Действующий контракт Лаутаро Мартинеса рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего футболиста в 110 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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