Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес продолжает переговоры с клубом по новому контракту.

Аргентинец неоднократно заявлял, что заинтересован в подписании нового договора с «нерадзурри», однако, по некоторым данным, между сторонами возникли некоторые разногласия. Тем временем, по информации La Gazzetta dello Sport, в «Интере» определились с суммой, за которую были бы готовы продать форварда, – 150 млн евро. Слухи приписывают интерес к капитану «чёрно-синих» грандам Английской премьер-лиги.

Действующий контракт Лаутаро Мартинеса рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 26-летнего футболиста в 110 млн евро.