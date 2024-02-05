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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги – о Паваре: «Мы подписали отличного игрока»

05 Февраля 2024 • 11:59 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
10.02 20:00

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги похвалил центрального защитника Бенжамена Павара, который прошлым летом настоял на своём переходе в стан «нерадзурри» из мюнхенской «Баварии».

«Павар? Тут даже нечего говорить, это футболист международного уровня. Мы подписали отличного игрока, который немедленно адаптировался к новой команде», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Павар стал одним из лучших игроков матча против туринского «Ювентуса», который вчера был обыгран «Интером» со счётом 1:0. Если «нерадзурри» выиграют свой матч в запасе, отрыв команды Индзаги от второго места увеличится до 7 очков.

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