Индзаги – о Паваре: «Мы подписали отличного игрока»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги похвалил центрального защитника Бенжамена Павара, который прошлым летом настоял на своём переходе в стан «нерадзурри» из мюнхенской «Баварии».

«Павар? Тут даже нечего говорить, это футболист международного уровня. Мы подписали отличного игрока, который немедленно адаптировался к новой команде», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Павар стал одним из лучших игроков матча против туринского «Ювентуса», который вчера был обыгран «Интером» со счётом 1:0. Если «нерадзурри» выиграют свой матч в запасе, отрыв команды Индзаги от второго места увеличится до 7 очков.