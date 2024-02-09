Нападающий «Милана» Оливье Жиру мог вернуться в Английскую премьер-лигу.

Будущее 37-летнего игрока остаётся неопределённым – контракт с «россонери» истекает уже в июне. Согласно сведениям Calciomercato, форвард мог покинуть Италию ещё в январе: лондонский «Фулхэм» предлагал французу договор до конца следующего сезона, но получил отказ. Ветеран предпочёл остаться в «Милане», и одна из причин такого решения – возможность выиграть Лигу Европы в текущем сезоне.

Напомним, что Оливье Жиру ранее выступал за другие лондонские клубы – «Арсенал» и «Челси».

В активе футболиста 12 забитых мячей и девять голевых передач в 27 матчах нынешней кампании за команду Стефано Пиоли.