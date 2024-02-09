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Жиру отказал клубу АПЛ в январе слухи

09 Февраля 2024 • 03:38 Комментировать
Фулхэм
...
Борнмут
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10.02 18:00

Нападающий «Милана» Оливье Жиру мог вернуться в Английскую премьер-лигу.

Будущее 37-летнего игрока остаётся неопределённым – контракт с «россонери» истекает уже в июне. Согласно сведениям Calciomercato, форвард мог покинуть Италию ещё в январе: лондонский «Фулхэм» предлагал французу договор до конца следующего сезона, но получил отказ. Ветеран предпочёл остаться в «Милане», и одна из причин такого решения – возможность выиграть Лигу Европы в текущем сезоне.

Напомним, что Оливье Жиру ранее выступал за другие лондонские клубы – «Арсенал» и «Челси».

В активе футболиста 12 забитых мячей и девять голевых передач в 27 матчах нынешней кампании за команду Стефано Пиоли.

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