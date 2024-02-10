«Рома» имела шансы огорчить «Интер», но была повержена, пропустив 4 гола

В центральном матче дня в Италии «Рома» принимала «Интер». После подачи углового у лидеров Ромелу Лукаку недалеко выбил мяч, а Франческо Ачерби головой тут же отправил его в сетку - 0:1. Маркус Тюрам блокировал вратаря в тот момент, и ВАР советовал арбитру отменить взятие ворот, но тот был непреклонен. Ответ «волков» со штрафного, никто не помешал Джанлуке Манчини бить головой, и голкипер не выручил. Стефан эль-Шаарави получил мяч на левом фланге в контратаке и нанес удар, мяч свалился с ноги, но полетел в ближнюю девятку - 2:1. Только возобновился матч после перерыва, как Тюрам завершил многоходовку своей команды. Еще атака гостей с подачей от Генриха Мхитаряна, Анхелиньо играл на опережение и срезал мяч в свои ворота - 2:3. Бенжамен Павар со страшной силой пробил по воротам, и голкипер парировал в штангу. Римляне имели сразу несколько моментов, чтобы спасти игру, но то Лукаку неважно бил, Леонардо Спинаццола после углового чудом не пробил вратаря. Перед финальным свистком хозяева получили разящую контратаку на свои ворота, ее завершил Алессандро Бастони - 2:4.

«Рома» идет на пятом месте после первого поражения при Даниэле де Росси, а соперник лидирует с отрывом в семь очков.