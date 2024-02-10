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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» имела шансы огорчить «Интер», но была повержена, пропустив 4 гола

10 Февраля 2024 • 22:00 Комментировать
Рома
2:4
Интер Милан
окончен

В центральном матче дня в Италии «Рома» принимала «Интер». После подачи углового у лидеров Ромелу Лукаку недалеко выбил мяч, а Франческо Ачерби головой тут же отправил его в сетку - 0:1. Маркус Тюрам блокировал вратаря в тот момент, и ВАР советовал арбитру отменить взятие ворот, но тот был непреклонен. Ответ «волков» со штрафного, никто не помешал Джанлуке Манчини бить головой, и голкипер не выручил. Стефан эль-Шаарави получил мяч на левом фланге в контратаке и нанес удар, мяч свалился с ноги, но полетел в ближнюю девятку  - 2:1. Только возобновился матч после перерыва, как Тюрам завершил многоходовку своей команды. Еще атака гостей с подачей от Генриха Мхитаряна, Анхелиньо играл на опережение и срезал мяч в свои ворота - 2:3. Бенжамен Павар со страшной силой пробил по воротам, и голкипер парировал в штангу. Римляне имели сразу несколько моментов, чтобы спасти игру, но то Лукаку неважно бил, Леонардо Спинаццола после углового чудом не пробил вратаря. Перед финальным свистком хозяева получили разящую контратаку на свои ворота, ее завершил Алессандро Бастони - 2:4.

«Рома» идет на пятом месте после первого поражения при Даниэле де Росси, а соперник лидирует с отрывом в семь очков.

Протокол игры  
Рома2:4Интер Милан
  17'Ачерби Франческо (0:1)
(1:1) Манчини Джанлука28'  
(2:1) Эль-Шаарави Стефан44'  
  49'Тюрам Маркус (2:2)
  56'Анхелиньо Хосе (2:3)
  90'Бастони Алессандро (2:4)
Патрисиу РуйКарсдорп РикМанчини Джанлука  47'Хёйсен Дин  90'Анхелиньо Хосе 61' (Спинаццола Леонардо ( 61') Кристанте Бриан 61' (Бове Эдоардо ( 61') Паредес ЛеандроПеллегрини Лоренцо 76' (Бальданци Томмазо ( 76') Дибала Пауло 87' (Азмун Сердар ( 87') Лукаку РомелуЭль-Шаарави Стефан 76' (Залевски Никола ( 76')
Запасные: Боер ПьетроКристенсен РасмусЧелик ЗекиЛьоренте ДиегоСаншеш РенатуАуа УссемСвилар МилеКошта ЖоауСмоллинг Крис
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби Франческо 63' (Де Врей Стефан ( 63') Бастони АлессандроДармиан Маттео 75' (Дюмфрис Дензел ( 75') Барелла НиколоЧалханоглу ХаканМхитарян ГенрихДимарко Федерико 75' (Аугусто Карлос ( 75') Тюрам Маркус 87' (Санчес Алексис ( 87') Мартинес Лаутаро 75' (Арнаутович Марко ( 75')
Запасные: Аудеро ЭмильБиссекк Янн-АурельАслани КристьянАкинсанмиро ЭбенезерБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеКлассен Дэви
10 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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