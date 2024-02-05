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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Интер» напоминает мне мой «Ювентус» в первые 5 лет»

05 Февраля 2024 • 14:47 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
10.02 20:00

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сравнил миланский «Интер» со «старой синьорой» образца 2014-2019 годов. Напомним, в этот период «Ювентус» выиграл 5 чемпионских титулов Серии А и дважды играл в финале Лиги чемпионов.

«Интер» настолько силён, что я действительно считаю эту команду фаворитом в борьбе за скудетто. Это нормально, когда такой клуб привык играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи на внутренней арене. Нынешний «Интер» напоминает мне мой «Ювентус» в первые 5 лет», – цитирует Аллегри журналист Николо Скира.

Вчера «Интер» обыграл «Ювентус» и оторвался от второго места на 4 очка. Если команда Симоне Индзаги выиграет свой матч в запасе, отрыв увеличится до 7 пунктов

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