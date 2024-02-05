Аллегри: «Интер» напоминает мне мой «Ювентус» в первые 5 лет»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сравнил миланский «Интер» со «старой синьорой» образца 2014-2019 годов. Напомним, в этот период «Ювентус» выиграл 5 чемпионских титулов Серии А и дважды играл в финале Лиги чемпионов.

«Интер» настолько силён, что я действительно считаю эту команду фаворитом в борьбе за скудетто. Это нормально, когда такой клуб привык играть в Лиге чемпионов и выигрывать трофеи на внутренней арене. Нынешний «Интер» напоминает мне мой «Ювентус» в первые 5 лет», – цитирует Аллегри журналист Николо Скира.

Вчера «Интер» обыграл «Ювентус» и оторвался от второго места на 4 очка. Если команда Симоне Индзаги выиграет свой матч в запасе, отрыв увеличится до 7 пунктов