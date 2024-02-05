Индзаги: «У Зоммера не было никакой работы в матче с «Ювентусом», он получил хороший отдых»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил работу голкипера Янна Зоммера в матче против туринского «Ювентуса». Напомним, «нерадзурри» вчера обыграли «старую синьору» с минимальным счётом 1:0 и оторвались в турнирной таблице на 4 очка. При этом у «Интера» есть в активе матч в запасе.

«У Зоммера не было никакой работы в матче с «Ювентусом», он получил хороший отдых», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

«Ювентус» вчера нанёс всего один удар в створ в матче с «Интером». Зоммер перебрался на «Джузеппе Меацца» перед стартом этого сезона из мюнхенской «Баварии» за 7 миллионов евро.