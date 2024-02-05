Лаутаро Мартинес: «Тюрам просто невероятен, мы нашли очень важного игрока для команды»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес похвалил Маркуса Тюрама, с которым вместе выступает в атаке. Напомним, «нерадзурри» вчера обыграли дома туринский «Ювентус» с минимальным счётом 1:0. Если команда Симоне Индзаги выиграет свой матч в запасе, отрыв от второго места увеличится до 7 очков.

«Тюрам просто невероятен, мы нашли очень важного футболиста для команды, который соответствует нашему стилю игры. Конечно, мы всегда стараемся стать лучше. Очень сложно играть против команд, как «Ювентус», который обороняется низким блоком», – сказал Мартинес в интервью журналисту Даниэле Мари.