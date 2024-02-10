«Интер» забивал во всех матчах текущего сезона Серии А

В субботу, 10 февраля, миланский «Интер» встречается на выезде с «Ромой» в рамках 24-го тура чемпионата Италии.

На 17-й минуте защитник «Интера» Франческо Ачерби открыл счет в матче с «Ромой». Этот гол позволил подопечным Симоне Индзаги продлить свою голевую серию до 31 матча подряд в рамках итальянской Серии А. Стоит отметить, что «Интер» забивал во всех играх текущего сезона, а последний раз клуб уходил с поля без голов в апреле 2023 года.

За всеми событиями матча между «Интером» и «Ромой» можно следить в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.