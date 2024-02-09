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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Я хотел подписать де Росси в «Интер» и «Реал»

09 Февраля 2024 • 01:00 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
1 4.30 X 3.45 2 1.88
10.02 20:00

Знаменитый наставник Жозе Моуринью рассказал, как хотел переманить из «Ромы» Даниэле де Росси и Франческо Тотти.

Напомним, что недавно португальца уволили из римского клуба, и именно де Росси был назначен его сменщиком.

В недавно опубликованном интервью, которое, что любопытно, было записано незадолго до тренерской перестановки в «Роме», Моуринью признался, что в прошлом хотел видеть де Росси в своих командах: «Я хотел подписать де Росси в «Интер» и «Реал», но на тот момент это было невозможно», – заявил «особенный», также вспомнивший и об интересе к другой легенде «Ромы»: «Кроме того, я хотел пригласить в «Интер» Тотти, несмотря на его тогдашний возраст, но это тоже было невозможно», – цитирует Football Italia Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Интер Милан Жозе Моуринью Франческо Тотти Даниэле Де Росси ещё теги

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