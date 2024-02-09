Моуринью: «Я хотел подписать де Росси в «Интер» и «Реал»

Знаменитый наставник Жозе Моуринью рассказал, как хотел переманить из «Ромы» Даниэле де Росси и Франческо Тотти.

Напомним, что недавно португальца уволили из римского клуба, и именно де Росси был назначен его сменщиком.

В недавно опубликованном интервью, которое, что любопытно, было записано незадолго до тренерской перестановки в «Роме», Моуринью признался, что в прошлом хотел видеть де Росси в своих командах: «Я хотел подписать де Росси в «Интер» и «Реал», но на тот момент это было невозможно», – заявил «особенный», также вспомнивший и об интересе к другой легенде «Ромы»: «Кроме того, я хотел пригласить в «Интер» Тотти, несмотря на его тогдашний возраст, но это тоже было невозможно», – цитирует Football Italia Моуринью.