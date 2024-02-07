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Агент Азмуна: «Мы очень довольны Сердаром, он в отличной форме»

07 Февраля 2024 • 15:22 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
10.02 20:00

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, выступающего сейчас за «Рому» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, в нынешнем сезоне иранский футболист успел провести в составе «Ромы» 15 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

«Мы очень довольны Сердаром. Он в отличной форме и в прекрасном настроении, показывает классный футбол. Будущее? На данный момент мы не принимали никакого решения. Могу сказать только, что до лета он точно останется в «Роме», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, в период с 2013 по 2022 год Азмун выступал в России, где защищал цвета «Рубина», «Зенита» и «Ростова». Отметим, что иранский футболист четыре раза выигрывал чемпионат РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сердар Азмун Арманд Дурн Байер ещё теги

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