Агент Азмуна: «Мы очень довольны Сердаром, он в отличной форме»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, выступающего сейчас за «Рому» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, в нынешнем сезоне иранский футболист успел провести в составе «Ромы» 15 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

«Мы очень довольны Сердаром. Он в отличной форме и в прекрасном настроении, показывает классный футбол. Будущее? На данный момент мы не принимали никакого решения. Могу сказать только, что до лета он точно останется в «Роме», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, в период с 2013 по 2022 год Азмун выступал в России, где защищал цвета «Рубина», «Зенита» и «Ростова». Отметим, что иранский футболист четыре раза выигрывал чемпионат РПЛ.