«Ювентус» уверенно разделался с «Кремонезе»

В 35-м туре Серии А «Ювентус» играл против «Кремонезе» и не оставил ни шанса аутсайдеру. До 55-й минуты у команд не было реальных моментов. Федерико Кьеза слева проник в штрафную, обыграл пару соперников и выкатил мяч под голевой удар Николо Фаджоли. Кьеза снова обострял, его передачу перехватил защитник, а затем блокировал добивание от того же соперника. Адриен Рабио опасно пробивал, но не попал в цель. Точку поставил Глейсон Бремер после подачи углового и скидки Аркадиуша Милика. Напоследок Рабио едва не сделал счет разгромным, но Влад Кирикеш вынес мяч с ленточки.

2:0, идущие вторыми туринцы оторвались от «Интера» на три очка. Соперник предпоследний с отставанием в шесть баллов от 17-го места.