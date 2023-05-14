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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» уверенно разделался с «Кремонезе»

14 Мая 2023 • 23:43 Комментировать (4)
Ювентус
2:0
Кремонезе
окончен

В 35-м туре Серии А «Ювентус» играл против «Кремонезе» и не оставил ни шанса аутсайдеру. До 55-й минуты у команд не было реальных моментов. Федерико Кьеза слева проник в штрафную, обыграл пару соперников и выкатил мяч под голевой удар Николо Фаджоли. Кьеза снова обострял, его передачу перехватил защитник, а затем блокировал добивание от того же соперника. Адриен Рабио опасно пробивал, но не попал в цель. Точку поставил Глейсон Бремер после подачи углового и скидки Аркадиуша Милика. Напоследок Рабио едва не сделал счет разгромным, но Влад Кирикеш вынес мяч с ленточки.

2:0, идущие вторыми туринцы оторвались от «Интера» на три очка. Соперник предпоследний с отставанием в шесть баллов от 17-го места.

Протокол игры  
Ювентус2:0Кремонезе
(1:0) Фаджоли Николо55'  
(2:0) Бремер Глейсон79'  
Перин МаттиаГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило Луис  66'Куадрадо Хуан  63' 83' (Барбьери Томмазо ( 83') Фаджоли НиколоПаредес ЛеандроРабио АдриенКьеза Федерико 66' (Ди Мария Анхель ( 66') Погба Поль 24' (Милик Аркадиуш ( 24'Кин Мойзе 83') Влахович Душан 66' (Айлинг Самуэль ( 66')
Запасные: Ругани ДаниэлеАлекс СандроЩесны ВойцехПинсольо КарлоЛокателли МануэльКостич ФилипМиретти Фабио
Карнесекки МаркоКирикеш ВладЛочошвили Лука 70' (Серникола Леонардо ( 70') Васкес ХоанФеррари Алекс 67' (Кастаньетти Микеле ( 67') Квальята Джакомо 46' (Чофани Даниэль ( 46') Афена-Гьян Феликс 46' (Валери Эмануэле ( 46') Гальдамес ПаблоМейте СуалихоБенасси Марко 67' (Буонаюто Кристиан ( 67') Окереке Давид
Запасные: Акелла КристианГильоне ПаолоБьянкетти МаттеоСарр МухамадуАйву ЭмануэльСаро ДжанлукаРиччи Альберто Бассо
14 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Кремонезе
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Juventissimo
14 Мая 2023 в 23:47
Кремонезе - это вам не Монца, весь матч сидели на своей половине. С такой командой даже ГазМяс будет играть вольготно и уверенно. Увидеть бы такую игру с Севильей и можно будет надеяться на выздоровление команды. Приятно читать, что Ювентус уверенно выиграл. Так этого не хватает на протяжение всего сезона.
ЮвиК
14 Мая 2023 в 23:45
Уверенная победа. Погба печаль. Фаджоли молодец. Форца Юве. Форма хорошая.
Juventissimo
14 Мая 2023 в 23:49
Погба - это логика плюс карма. Дважды на халяву - не есть хорошо. Баланс, однако. Сбитый летчик, как ни прискорбно это заявлять. Жаль...
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