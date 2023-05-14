«Ювентус» уверенно разделался с «Кремонезе»

В 35-м туре Серии А «Ювентус» играл против «Кремонезе» и не оставил ни шанса аутсайдеру. До 55-й минуты у команд не было реальных моментов. Федерико Кьеза слева проник в штрафную, обыграл пару соперников и выкатил мяч под голевой удар Николо Фаджоли. Кьеза снова обострял, его передачу перехватил защитник, а затем блокировал добивание от того же соперника. Адриен Рабио опасно пробивал, но не попал в цель. Точку поставил Глейсон Бремер после подачи углового и скидки Аркадиуша Милика. Напоследок Рабио едва не сделал счет разгромным, но Влад Кирикеш вынес мяч с ленточки.
2:0, идущие вторыми туринцы оторвались от «Интера» на три очка. Соперник предпоследний с отставанием в шесть баллов от 17-го места.
Протокол игры
|(1:0) Фаджоли Николо55'
|(2:0) Бремер Глейсон79'
Перин Маттиа•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис• 66'Куадрадо Хуан 63'83' (Барбьери Томмазо (83') •Фаджоли Николо•Паредес Леандро•Рабио Адриен•Кьеза Федерико66' (Ди Мария Анхель (66') •Погба Поль24' (Милик Аркадиуш (24'•Кин Мойзе83') •Влахович Душан66' (Айлинг Самуэль (66')
Карнесекки Марко•Кирикеш Влад•Лочошвили Лука70' (Серникола Леонардо (70') •Васкес Хоан•Феррари Алекс67' (Кастаньетти Микеле (67') •Квальята Джакомо46' (Чофани Даниэль (46') •Афена-Гьян Феликс46' (Валери Эмануэле (46') •Гальдамес Пабло•Мейте Суалихо•Бенасси Марко67' (Буонаюто Кристиан (67') •Окереке Давид
14 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".
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