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Чемпионат Италии. Серия А

Порвавшего «кресты» де Шильо успешно прооперировали

09 Мая 2023 • 20:36 Комментировать
Ювентус
...
Кремонезе
14.05 21:45

Получившего в недавнем матче «Ювентуса» против «Лечче» (2:1) травму крестообразных связок колена Маттиа де Шильо успешно прооперировали. Новостью делится пресс-служба туринского клуба.

Теперь футболист вернётся в Турин и приступит к процессу длительного восстановления.

В текущем сезоне на счету де Шильо 25 официальных матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в них он ни разу не отмечался результативными действиями.

На данный момент «бьянконери» идут на втором месте в турнирной таблице Серии А с 66 очками.

​Аллегри подтвердил, что у де Шильо - разрыв «крестов»

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа де Шильо
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