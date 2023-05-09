Порвавшего «кресты» де Шильо успешно прооперировали

Получившего в недавнем матче «Ювентуса» против «Лечче» (2:1) травму крестообразных связок колена Маттиа де Шильо успешно прооперировали. Новостью делится пресс-служба туринского клуба.

Теперь футболист вернётся в Турин и приступит к процессу длительного восстановления.

В текущем сезоне на счету де Шильо 25 официальных матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в них он ни разу не отмечался результативными действиями.

На данный момент «бьянконери» идут на втором месте в турнирной таблице Серии А с 66 очками.

​Аллегри подтвердил, что у де Шильо - разрыв «крестов»