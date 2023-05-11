Туринский «Ювентус» предложил сербскому лидеру «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу контракт на четыре года. Об этом рапортует Il Messaggero. Зарплата игрока по этому трудовому соглашению составит 4 млн евро в год.

28-летний Милинкович-Савич находится в «Лацио» с 2015 года. Его трудовое соглашение с римлянами рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость серба, по версии портала Transfermarkt, составляет 60 млн евро. В текущем сезоне на его счету восемь голов и восемь голевых передач во всех официальных турнирах.

Также игроком интересуется другой итальянский гранд – «Милан».