Буффон высказался о возможном новом наказании для «Ювентуса»

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о ситуации.

По ходу текущей кампании туринский клуб был оштрафован на 15 очков в турнирном зачёте Серии А из-за финансовых махинаций, однако позднее наказание аннулировали. Как стало известно недавно, «Ювентус» может столкнуться с аналогичными санкциями в следующем сезоне.

«Честно говоря, я удивлён, хотя у меня очень поверхностное представление о данной ситуации, – высказывается Буффон. – Не хочу сказать какую-нибудь глупость, поэтому не буду углубляться в рассуждения, но это кажется странным. Думаю, все клубы так или иначе проворачивают подобное», – цитирует Football Italia нынешнего вратаря «Пармы».