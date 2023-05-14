Погба в слезах покинул поле на 22-й минуте матча «Ювентус» – «Кремонезе»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба снова получил травму.

30-летний футболист впервые более чем за год вышел в стартовом составе, однако уже на 22-й минуте вынужденно попросил у Массимилиано Аллегри замену. Судя по всему, повреждение француза довольно серьёзно, поскольку он покидал поле в слезах. Как отмечают итальянские СМИ, уже ясно, что хавбек не сможет принять участие в предстоящей ответной встрече 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи», которая пройдёт в четверг.

Сегодняшний матч против «Кремонезе» стал для Поля Погба лишь десятым в текущем сезоне. Летом игрок получил тяжёлую травму, из-за которой не мог помочь своей команде до февраля.