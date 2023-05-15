Аллегри прокомментировал новую травму Погба

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос об очередном повреждении Поля Погба.

В сегодняшнем матче против «Кремонезе» (2:0) полузащитник впервые с момента возвращения в «Ювентус» вышел в стартовом составе, но уже на 22-й минуте был заменён из-за травмы.

«Мы очень разочарованы, ведь Поль отлично себя чувствовал, пока это не произошло. Он прошёл через многое, залечивая прежние травмы, и теперь, к сожалению, вынужден снова остановиться. Он взрослый и зрелый человек, и он преодолеет эти трудности. Будем ждать его возвращения», – сказал в послематчевом интервью DAZN рулевой туринцев.