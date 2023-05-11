Ди Мария близок к продлению контракта с «Ювентусом»

В «Ювентусе» считают, что вингер Анхель ди Мария в скором времени должен подписать новый контракт.

Будущее 35-летнего игрока – одна из наиболее обсуждаемых тем в итальянском футболе, поскольку действующее соглашение аргентинца истекает уже в июне. Согласно обновлённым сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры ди Марии с «Ювентусом» протекают в очень позитивном ключе – они вот-вот достигнут финальной стадии. Руководство клуба настроено оптимистично. Отмечается также, что ветеран точно не продолжит карьеру в Турции, несмотря на многочисленные слухи, возникшие ранее.