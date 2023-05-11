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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария близок к продлению контракта с «Ювентусом»

11 Мая 2023 • 21:39 Комментировать
Ювентус
...
Кремонезе
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14.05 21:45

В «Ювентусе» считают, что вингер Анхель ди Мария в скором времени должен подписать новый контракт.

Будущее 35-летнего игрока – одна из наиболее обсуждаемых тем в итальянском футболе, поскольку действующее соглашение аргентинца истекает уже в июне. Согласно обновлённым сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, переговоры ди Марии с «Ювентусом» протекают в очень позитивном ключе – они вот-вот достигнут финальной стадии. Руководство клуба настроено оптимистично. Отмечается также, что ветеран точно не продолжит карьеру в Турции, несмотря на многочисленные слухи, возникшие ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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