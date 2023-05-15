Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не успеет залечить травму до завершения текущего сезона.

Француз неожиданно появился в старте в поединке Серии А против «Кремонезе», который состоялся в воскресенье, но сумел отыграть лишь половину тайма, после чего почувствовал боль и попросил замену. Как сообщает Corriere dello Sport, прогноз для 30-летнего игрока неутешителен – он больше не сыграет в нынешней кампании.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, вскоре после чего получил тяжёлую травму, не успев сыграть ни матча. Хавбек вернулся на поле только в конце февраля. В общей сложности на его счету один ассист в десяти играх за весь сезон.