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Чемпионат Италии. Серия А

Погба пропустит остаток сезона слухи

15 Мая 2023 • 02:34 Комментировать
Ювентус
2:0
Кремонезе
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не успеет залечить травму до завершения текущего сезона.

Француз неожиданно появился в старте в поединке Серии А против «Кремонезе», который состоялся в воскресенье, но сумел отыграть лишь половину тайма, после чего почувствовал боль и попросил замену. Как сообщает Corriere dello Sport, прогноз для 30-летнего игрока неутешителен – он больше не сыграет в нынешней кампании.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, вскоре после чего получил тяжёлую травму, не успев сыграть ни матча. Хавбек вернулся на поле только в конце февраля. В общей сложности на его счету один ассист в десяти играх за весь сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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