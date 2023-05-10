Ди Мария: «Моей семье очень комфортно в Турине»

Аргентинский ветеран «Ювентуса» Анхель ди Мария вновь высказался о своей игровой форме и жизни в Турине. Слова полузащитника передаёт в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

«Мне здесь очень комфортно, моей семье тоже. Посмотрим, что произойдёт в ситуации с продлением контракта, но я нахожусь в отличной форме», - отметил чемпион мира.

Контракт 35-летнего ди Марии с «Ювентусом» заканчивается в конце текущего сезона, всего аргентинец успел сыграть в нём за клуб в 34 матчах, отметившись восемью голами и семи ассистами во всех турнирах.

Ранее о потенциальном контракте ди Марии высказался наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.