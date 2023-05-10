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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария: «Моей семье очень комфортно в Турине»

10 Мая 2023 • 18:44 Комментировать
Ювентус
...
Кремонезе
14.05 21:45

Аргентинский ветеран «Ювентуса» Анхель ди Мария вновь высказался о своей игровой форме и жизни в Турине. Слова полузащитника передаёт в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

«Мне здесь очень комфортно, моей семье тоже. Посмотрим, что произойдёт в ситуации с продлением контракта, но я нахожусь в отличной форме», - отметил чемпион мира.

Контракт 35-летнего ди Марии с «Ювентусом» заканчивается в конце текущего сезона, всего аргентинец успел сыграть в нём за клуб в 34 матчах, отметившись восемью голами и семи ассистами во всех турнирах.

Ранее о потенциальном контракте ди Марии высказался наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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