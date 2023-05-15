Аллегри назвал цель «Ювентуса» на следующий сезон

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о цели своей команды на новый сезон.

Обыграв «Кремонезе» во встрече 35-го тура Серии А (2:0), туринцы сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице – отрыв от идущего третьим «Интера» составляет три очка.

«Мы смогли завоевать место в четвёрке и сейчас занимаем вторую строчку, что уже лучше, чем в прошлом году, но нам есть куда развиваться. Возможно, в следующем сезоне нам сразу удастся найти правильный подход, возможно – нет. Нашей целью будет борьба за верхние места, но нам не стоит слишком давить на команду, ведь у нас много молодых и неопытных игроков», – сказал в интервью DAZN Аллегри.