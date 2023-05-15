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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри назвал цель «Ювентуса» на следующий сезон

15 Мая 2023 • 00:25 Комментировать (1)
Ювентус
2:0
Кремонезе
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о цели своей команды на новый сезон.

Обыграв «Кремонезе» во встрече 35-го тура Серии А (2:0), туринцы сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице – отрыв от идущего третьим «Интера» составляет три очка.

«Мы смогли завоевать место в четвёрке и сейчас занимаем вторую строчку, что уже лучше, чем в прошлом году, но нам есть куда развиваться. Возможно, в следующем сезоне нам сразу удастся найти правильный подход, возможно – нет. Нашей целью будет борьба за верхние места, но нам не стоит слишком давить на команду, ведь у нас много молодых и неопытных игроков», – сказал в интервью DAZN Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Juventissimo
15 Мая 2023 в 00:48
Главная цель «Ювентуса» на следующий сезон - это избавиться от прагматактика Аллегри, обновить состав и заняться строительством новой команды, которое запоздало минимум года на четыре.
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