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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» - «Кремонезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

14 Мая 2023 • 21:15 Комментировать
Ювентус
0:0
Кремонезе
1 1.35 X 5.00 2 9.50
1-й тайм

В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Кремонезе».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ювентус0:0Кремонезе
Перин МаттиаГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКуадрадо ХуанФаджоли НиколоПаредес ЛеандроРабио АдриенКьеза ФедерикоПогба ПольВлахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеАйлинг СамуэльАлекс СандроЩесны ВойцехПинсольо КарлоЛокателли МануэльКостич ФилипДи Мария АнхельМилик АркадиушМиретти ФабиоБарбьери Томмазо
Карнесекки МаркоКирикеш ВладЛочошвили ЛукаВаскес ХоанФеррари АлексКвальята ДжакомоАфена-Гьян ФеликсГальдамес ПаблоМейте СуалихоБенасси МаркоОкереке Давид
Запасные: Кастаньетти МикелеАкелла КристианГильоне ПаолоВалери ЭмануэлеБьянкетти МаттеоСарр МухамадуАйву ЭмануэльСерникола ЛеонардоБуонаюто КристианСаро ДжанлукаРиччи Альберто БассоЧофани Даниэль
14 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Ювентус Кремонезе
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ЮВЕНТУС КРЕМОНЕЗЕ
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