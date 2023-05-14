«Ювентус» - «Кремонезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Кремонезе».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Кремонезе
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Протокол игры
Перин Маттиа•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Куадрадо Хуан•Фаджоли Николо•Паредес Леандро•Рабио Адриен•Кьеза Федерико•Погба Поль•Влахович Душан
Карнесекки Марко•Кирикеш Влад•Лочошвили Лука•Васкес Хоан•Феррари Алекс•Квальята Джакомо•Афена-Гьян Феликс•Гальдамес Пабло•Мейте Суалихо•Бенасси Марко•Окереке Давид
14 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".
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