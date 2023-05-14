Аллегри: «Я удивил Погба, выпустив его в старте»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о решении выпустить Поля Погба с первых минут в матче против «Кремонезе».

Француз впервые появился в стартовом составе «бьянконери» с момента возвращения в клуб прошлым летом. По словам Аллегри, такое решение стало сюрпризом даже для самого полузащитника: «Погба не думал, что выйдет сегодня в старте, я удивил его этим. Сейчас он не может играть все 90 минут, но я буду очень рад, если он проведёт на высшем уровне первый тайм», – цитирует Football Italia наставника «старой синьоры», высказавшегося перед началом поединка.

Следить за ходом матча «Ювентус» – «Кремонезе» можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая онлайн-трансляция.