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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер – самый результативный центральный защитник Серии А

14 Мая 2023 • 23:47 Комментировать
Ювентус
2:0
Кремонезе
окончен

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер забил свой очередной гол.

Бразилец отличился в сегодняшнем поединке чемпионата Италии против «Кремонезе», который завершился победой туринцев со счётом 2:0. 26-летний футболист отправил мяч в сетку на 79-й минуте встречи, установив на табло окончательный результат. Согласно информации Opta, Бремер – самый забивной центральный защитник текущего сезона среди всех представителей Серии А. В активе оборонца уже пять голов во всех турнирах нынешней кампании, четыре из которых пришлись на чемпионат.

Напомним, что Глейсон Бремер проводит свой дебютный сезон в «Ювентусе». В июле прошлого года он пополнил ряды «бьянконери», перебравшись из «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глейсон Бремер
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