Погба впервые за ровно семь лет начал матч Серии А в стартовом составе

В тридцать пятом туре итальянского чемпионата «Ювентус» сражается с «Кремонезе», и в стартовом составе туринского клуба на поле вышел Поль Погба. Это был первый случай в нынешнем сезоне, когда «хрустального» француза поставили в стартовый состав - до этого Погба выходил только на замену, да и то редко, потому что практически весь сезон провел в лазарете.

Любопытно, что он впервые вышел в стартовом составе на матч Серии А ровно за семь лет - в последний раз это также было в составе «Ювентуса», но в 2016 году, и также четырнадцатого мая. Тогда «Ювентус» забил пять безответных мячей «Сампдории» в последнем туре сезона 2015/2016.

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