Моуринью – о ничьей с «Лечче»: «Трудно играть на таком ужасном поле»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями после выездного матча Серии А против «Лечче» (1:1).

Хозяева поля открыли счёт уже на седьмой минуте, на что римляне ответили голом Пауло Дибалы с пенальти на 17-й.

«Очень тяжёлая игра. Очевидно, что нас не устраивает этот результат, но я не могу сказать, что сегодня было просто. Нам пришлось играть на ужасном поле, что сильно осложняло игру в одно касание. Трудно показывать качественный футбол в таких условиях.

У меня нет претензий к игрокам. Вратарь «Лечче» совершил несколько потрясающих спасений», – сказал в послематчевом интервью DAZN португальский специалист.