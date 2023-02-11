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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью – о ничьей с «Лечче»: «Трудно играть на таком ужасном поле»

11 Февраля 2023 • 22:39 Комментировать (1)
Лечче
1:1
Рома
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями после выездного матча Серии А против «Лечче» (1:1).

Хозяева поля открыли счёт уже на седьмой минуте, на что римляне ответили голом Пауло Дибалы с пенальти на 17-й.

«Очень тяжёлая игра. Очевидно, что нас не устраивает этот результат, но я не могу сказать, что сегодня было просто. Нам пришлось играть на ужасном поле, что сильно осложняло игру в одно касание. Трудно показывать качественный футбол в таких условиях.

У меня нет претензий к игрокам. Вратарь «Лечче» совершил несколько потрясающих спасений», – сказал в послематчевом интервью DAZN португальский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лечче Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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venge
11 Февраля 2023 в 23:19
Всё танцору мешает, может ещё погода была не очень, ветерок не в ту сторону дул?
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