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Чемпионат Италии. Серия А

«Галатасарай» предлагает 22 миллиона евро + бонусы за Дзаньоло

06 Февраля 2023 • 12:06 Комментировать
Лечче
...
Рома
11.02 20:00

«Галатасарай» продолжает вести переговоры по трансферу нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло. Ранее «львы» хотели арендовать итальянца, но «джаллоросси» настояли на том, что заинтересованы только в полноценном трансфере.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, турецкий клуб готов предложить за Дзаньоло 22 миллиона евро + бонусы. Сам игрок уже согласовал с командой условия контракта и настаивает на переходе. Единственное, Николо хочет включить в соглашение опцию, которая позволи любому итальянскому клубу выкупить его за 20-30 миллионов евро.

Напомним, трансферное окно в Турции ещё открыто. Дзаньоло в нынешнем сезоне отметился одним голом в тринадцати матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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ЛЕЧЧЕ РОМА
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