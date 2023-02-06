«Галатасарай» предлагает 22 миллиона евро + бонусы за Дзаньоло

«Галатасарай» продолжает вести переговоры по трансферу нападающего «Ромы» Николо Дзаньоло. Ранее «львы» хотели арендовать итальянца, но «джаллоросси» настояли на том, что заинтересованы только в полноценном трансфере.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, турецкий клуб готов предложить за Дзаньоло 22 миллиона евро + бонусы. Сам игрок уже согласовал с командой условия контракта и настаивает на переходе. Единственное, Николо хочет включить в соглашение опцию, которая позволи любому итальянскому клубу выкупить его за 20-30 миллионов евро.

Напомним, трансферное окно в Турции ещё открыто. Дзаньоло в нынешнем сезоне отметился одним голом в тринадцати матчах Серии А.