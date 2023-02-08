Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти - о Дзаньоло: «Жаль, что такой игрок покидает Италию»

08 Февраля 2023 • 01:30 Комментировать
Лечче
...
Рома
11.02 20:00

Бывший капитан миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал расставание «Ромы» с Николо Дзаньоло, который, судя по всему, будет выступать за турецкий «Галатасарай», вместе с другим «беглецом» с Апеннин - Мауро Икарди. Дзанетти сожалеет, что такой игрок покидает итальянский футбол.

- Мне жаль, потому что это нехорошо, когда такой игрок покидает итальянский футбол. Я не знаю, какие там обстоятельства, но мне кажется, там не очень здоровая обстановка. Может, ему и лучше было уйти, но это, повторю, неправильно с точки зрения всего итальянского футбола, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Хавьер Дзанетти Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Ювентус Ювентус
0
3
5.80 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Февраля
01:50 · Италия. Серия А
Влахович реализовал 93% пенальти в Серии А
01:45 · Италия. Серия А
Пранделли: «Я лучше посмотрю матч «Наполи», чем игру «Барселоны» или «Манчестер Сити»
01:39 · Италия. Серия А
Влахович: «Рад первому за 115 дней голу, но моя форма ещё далека от идеала»
01:30 · Италия. Серия А
Дзанетти - о Дзаньоло: «Жаль, что такой игрок покидает Италию»
01:28 · Италия. Серия А
Дибала будет доступен летом всего за 12 млн евро
01:18 · Италия. Серия А
Аллегри: «Нужно набрать ещё 14 очков, чтобы чувствовать себя в безопасности»
01:15 · Италия. Серия Б
«Брешия» сменила тренера - клуб возглавил бывший бомбардир команды
01:00 · Италия. Серия А
Пранделли: «Наполи» - это произведение искусства»
00:55 · Италия. Серия А
Итальянский топ-клуб присматривается к Диего Симеоне слухи
00:45 · Италия. Серия А
Дзаньоло прошёл медосмотр для «Галатасарая» 1
00:42 · Италия. Серия А
Разыгравшийся «Ювентус» разорвал оборону «Салернитаны»
07 Февраля
23:30 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Всё, что делает Моуринью - это во благо команды»
23:19 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» отреагировали на слухи о расторжении контракта Погба
23:01 · Италия. Серия А
Кассано: «Только победа «Интера» в Лиге чемпионов спасёт Индзаги от провала»
23:00 · Италия. Серия А
«Смотрелись как спарринг-партнёр» - Сакки возмущён поражением «Милана»
Все новости
Рекомендуем