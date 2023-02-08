Дзанетти - о Дзаньоло: «Жаль, что такой игрок покидает Италию»

Бывший капитан миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал расставание «Ромы» с Николо Дзаньоло, который, судя по всему, будет выступать за турецкий «Галатасарай», вместе с другим «беглецом» с Апеннин - Мауро Икарди. Дзанетти сожалеет, что такой игрок покидает итальянский футбол.

- Мне жаль, потому что это нехорошо, когда такой игрок покидает итальянский футбол. Я не знаю, какие там обстоятельства, но мне кажется, там не очень здоровая обстановка. Может, ему и лучше было уйти, но это, повторю, неправильно с точки зрения всего итальянского футбола, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.