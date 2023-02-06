«Галатасарай» уверен в трансфере Дзаньоло

«Галатасарай» не сомневается в успешном исходе переговоров по футболисту «Ромы» Николо Дзаньоло.

23-летний итальянец вознамерился сменить клуб в январе, но ни один из представителей пяти ведущих лиг Европы так и не убедил «Рому» своим предложением. В Турции окно закроется 8 февраля, и в «Галатасарае» уверены, что до этого момента о трансфере Дзаньоло будет объявлено официально, докладывает инсайдер Николо Скира. В ближайшее время атакующий полузащитник пройдёт медицинский осмотр для завершения перехода.

На счету Николо Дзаньоло два гола и три ассиста в 17 матчах нынешнего сезона за римлян. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.