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Чемпионат Италии. Серия А

«Галатасарай» уверен в трансфере Дзаньоло

06 Февраля 2023 • 00:43 Комментировать
Лечче
...
Рома
11.02 20:00

«Галатасарай» не сомневается в успешном исходе переговоров по футболисту «Ромы» Николо Дзаньоло.

23-летний итальянец вознамерился сменить клуб в январе, но ни один из представителей пяти ведущих лиг Европы так и не убедил «Рому» своим предложением. В Турции окно закроется 8 февраля, и в «Галатасарае» уверены, что до этого момента о трансфере Дзаньоло будет объявлено официально, докладывает инсайдер Николо Скира. В ближайшее время атакующий полузащитник пройдёт медицинский осмотр для завершения перехода.

На счету Николо Дзаньоло два гола и три ассиста в 17 матчах нынешнего сезона за римлян. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Галатасарай Рома Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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