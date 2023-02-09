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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Ромы» Гаутьери: «Уверен, летом Дзаньоло вернётся в Серию А» эксклюзив

09 Февраля 2023 • 15:08 Комментировать
Лечче
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Рома
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11.02 20:00

Бывший игрок «Ромы» Кармине Гаутьери в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход Николо Дзаньоло в турецкий «Галатасарай».

«Очень жаль, что Дзаньоло ушел из «Ромы». Я считаю, что это один из самых талантливых футболистов Италии. Не знаю, что произошло между ним, Моуриньо и руководством, но нужно было сделать всё, чтобы избежать конфликта. Не знаю, зачем «Рома» заставляла Дзаньоло уходить в Англию вопреки его желанию, это странно».

У него получится заиграть в чемпионате Турции?

«Уже летом мы увидим Дзаньоло в Италии. Трансфер в Турцию не более чем транзит, Дзаньоло поиграет полгода в «Галатасарае», морально отдохнёт и вернётся в Серию А. Уверен, при переходе в «Галатасарай» это всё было согласовано. Сумма отступных в 35 миллионов евро – как раз та цена, которую «Рома» требовала у «Милана», это не случайность.

Думаете, летом он окажется в «Милане»?

«Необязательно в «Милане». Дзаньоло может перейти в «Интер», «Милан», «Ювентус», а может быть и в «Наполи». Сейчас переход в «Милан» видится самым логичным вариантом, но до лета ещё что-то может поменяться».
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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Кармине Гаутьери Николо Дзаньоло
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