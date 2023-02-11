«Лечче» притормозил «Рому»

«Рома» имела шанс взлететь на второе место в Серии А по итогам гостевого матча 22-го тура против «Лечче». Уже на седьмой минуте после подачи углового Рожер Ибаньес головой срезал мяч в свои ворота. Стефан эль-Шаарави выкатился один на один с голкипером и не смог его переиграть. В следующей атаке римлян был заработан пенальти за игру рукой, и Пауло Дибала пробил в пустой угол ворот. Тэмми Абрахам дважды был близок к успеху, но вратарь парировал угрозы. В целом во втором тайме моментов почти не было, «волком» хоть и были активнее, но на победу не наиграли - 1:1.

«Рома» делит третье место, соперник - 13-е.