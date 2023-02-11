«Лечче» притормозил «Рому»

«Рома» имела шанс взлететь на второе место в Серии А по итогам гостевого матча 22-го тура против «Лечче». Уже на седьмой минуте после подачи углового Рожер Ибаньес головой срезал мяч в свои ворота. Стефан эль-Шаарави выкатился один на один с голкипером и не смог его переиграть. В следующей атаке римлян был заработан пенальти за игру рукой, и Пауло Дибала пробил в пустой угол ворот. Тэмми Абрахам дважды был близок к успеху, но вратарь парировал угрозы. В целом во втором тайме моментов почти не было, «волком» хоть и были активнее, но на победу не наиграли - 1:1.
«Рома» делит третье место, соперник - 13-е.
Протокол игры
|(1:0) Ибаньес Рожер7'
|17'Дибала Пауло (1:1)
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино74' (Пеццелла Джузеппе (74') •Блен Алексис•Юлманд Мортен•Гонсалес Джоан 62'67' (Перссон Йоэль (67') •Стрефецца Габриэль 16'74' (Банда Ламек (74') •Коломбо Лоренцо 52'67' (Аскилдсен Кристоффер (67') •Ди Франческо Федерико88' (Уден Реми (88')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер• 33'Залевски Никола•Эль-Шаарави Стефан•Кристанте Бриан•Матич Неманья83' (Белотти Андреа (83') •Дибала Пауло•Пеллегрини Лоренцо88' (Сольбаккен Ола (88') •Абрахам Тэмми83' (Вейналдум Джорджиньо (83')
11 февраля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
Бан пользователя