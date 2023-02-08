Дзаньоло прошёл медосмотр для «Галатасарая»

Футболист «Ромы» Николо Дзаньоло в ближайшее время будет официально представлен в качестве новичка «Галатасарая».

На днях стало известно, что турецкий клуб согласовал с «Ромой» все условия сделки. Вечером вторника 23-летний футболист приземлился в Стамбуле, где уже прошёл первую часть медицинского обследования перед завершением трансфера, докладывает Football Italia. Отмечается, что переход будет официально подтверждён в среду утром – прямо перед закрытием трансферного окна в Турции.

«Рома» заработает на продаже Дзаньоло порядка 15 млн евро, ещё 7 млн могут пополнить счёт римлян в качестве бонусных надбавок.