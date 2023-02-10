Вейналдум анонсировал возвращение на футбольное поле

Хавбек «Ромы» Джорджиньо Вейналдум заявил о том, что скоро он вернётся на футбольное поле после травмы. Напомним, что нидерландский хавбек в августе перешёл из «ПСЖ» в «Рому» в рамках арендного соглашения, но сломал ногу в первом же матче против «Салернитаны» и пропустил всю первую половину текущего футбольного сезона, включая чемпионат мира в Катаре.

«Первые игровые минуты всё ближе», - написал хавбек в соцсети.

В январе наступившего года, казалось, что нидерландец полностью восстановился после перелома большеберцовой кости, игрок даже приступил к тренировкам, однако врачи решили не рисковать его здоровьем раньше времени и продолжить реабилитацию до февраля.