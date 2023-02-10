Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Вейналдум анонсировал возвращение на футбольное поле

10 Февраля 2023 • 19:53 Комментировать
Лечче
...
Рома
1 4.30 X 3.30 2 1.93
Через 22 ч. 43 мин.

Хавбек «Ромы» Джорджиньо Вейналдум заявил о том, что скоро он вернётся на футбольное поле после травмы. Напомним, что нидерландский хавбек в августе перешёл из «ПСЖ» в «Рому» в рамках арендного соглашения, но сломал ногу в первом же матче против «Салернитаны» и пропустил всю первую половину текущего футбольного сезона, включая чемпионат мира в Катаре.

«Первые игровые минуты всё ближе», - написал хавбек в соцсети.

В январе наступившего года, казалось, что нидерландец полностью восстановился после перелома большеберцовой кости, игрок даже приступил к тренировкам, однако врачи решили не рисковать его здоровьем раньше времени и продолжить реабилитацию до февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Джорджиньо Вейналдум
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.02.23 в 22:45
Милан Милан
Торино Торино
1.87 3.80 4.10
Видео
11.02.23 в 17:00
Эмполи Эмполи
Специя Специя
2.15 3.55 3.40
Видео
11.02.23 в 20:00
Лечче Лечче
Рома Рома
4.30 3.65 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
20:32 · Италия. Серия А
Назван лучший игрок Серии А в январе
19:53 · Италия. Серия А
Вейналдум анонсировал возвращение на футбольное поле
19:13 · Италия. Серия А
Кураньи считает, что Кокорин может вернуться в Серию А
17:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на топ-игрока из Серии А
17:22 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» может усилить «Милан»
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет купить полузащитника «Наполи»
16:37 · Италия. Серия А
Пирло: «Мне было легко работать с Роналду, у нас не было проблем»
15:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» не собирается расставаться с Кьезой
13:16 · Италия. Серия А
«Сампдория» объявила о трансфере экс-форварда «Реала» и «ПСЖ»
11:50 · Италия. Серия А
Дюрица: «Если Миранчук продолжит в том же духе, то он уедет в более сильную команду»
06:40 · Италия. Серия А
Барези: «Мы все знаем, кто такой Златан»
06:32 · Италия. Серия А
Юрич: «Раненый «Милан» особенно опасен»
06:16 · Италия. Серия А
Барези считает, что пауза на ЧМ навредила «Милану»
05:25 · Италия. Серия А
Барези: «18 очков отставания от первого места удивляют»
05:20 · Италия. Серия А
Мерет: «У нас важное преимущество, но надо оставаться начеку»
Все новости
Рекомендуем