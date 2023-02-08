Генеральный директор «Ромы»: «Мы могли бы выручить на продаже Дзаньоло больше денег»

Генеральный директор «Ромы» Тьяго Пинто высказался о переходе Николо Дзаньоло в «Галатасарай».

«Я думаю, что мы могли бы выручить на его продаже больше денег. Неделю назад у нас было более выгодное предложение, однако мы пришли к этому решению, которое, в целом, всех устроило. Сомневаюсь, что можно было бы разрешить эту ситуацию лучше», — цитирует функционера «волков» журналист Джанлука ди Марцио. Пинто рассказал, что с Дзаньоло возникли серьёзные проблемы, что усложнило положение на трансферном рынке.

Напомним, что итальянский плеймейкер близок к переходу в «Галатасарай» за 22 миллиона евро. В футболке «Ромы» он провёл 128 матчей, забив 24 гола за четыре с половиной сезона в столичном клубе.