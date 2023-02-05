«Галатасарай» ведёт переговоры с «Ромой» по трансферу Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже вступили в переговоры на предмет возможного трансфера. Отмечается, что руководство итальянского клуба намерено продать футболиста, а не отдавать его в аренду. Сам Дзаньоло готов рассмотреть такой переход по причине того, что ранее он был выведен из состава «Ромы».

Действующий контракт Дзаньоло с римским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего итальянца в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл 17 матчей, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами.