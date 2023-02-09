Кассано: «Моуринью разваливает «Рому»

Не так давно мы уже сообщали о жесткой реакции бывшего футболиста «Ромы» на футбол, который демонстрирует его экс-команда под началом португальского наставника Жозе Моуринью. А на сей раз от Кассано, который, как известно, за словом в карман не лезет, досталось уже самому Жозе напрямую - после того, как «Рома» безвольно уступила «Эмполи».

- Два угловых, два гола к десятой минуте. «Эмполи» доминировал на поле. И вроде идет «Рома» третьей, но то, что я вижу на поле, это полный ужас, Моуринью разваливает команду, хотя умеет находить отговорки. Но рано или поздно его прижмут, - цитирует слова Кассано fcinter1908.it.