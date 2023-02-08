Клуб Серии А пополнил список претендентов на полузащитника «Ливерпуля» Кейта

Хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта вряд ли останется в клубе по окончании нынешнего сезона.

Контракт гвинейца истекает в июне, и пока стороны даже не близки к договорённости по продлению сотрудничества. По данным Liverpool Echo, на Кейта появился новый претендент – итальянская «Рома», планирующая подписать полузащитника в качестве свободного агента. Ранее в СМИ сообщалось о заинтересованности в услугах 27-летнего футболиста со стороны лондонского «Тоттенхэма».

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Наби Кейта – 20 млн евро. Из-за травмы игрок принял участие лишь в 11 матчах «Ливерпуля» в нынешней кампании.