Дзаньоло прокомментировал уход из «Ромы»

Новичок «Галатасарая» Николо Дзаньоло обратился к болельщикам «Ромы» после ухода из клуба.

Трансфер 23-летнего футболиста был официально подтверждён вечером среды.

«Когда я пришёл, вы приветствовали меня так, словно я уже один из вас. Здесь я получил шанс, вырос как футболист, и я всегда отдавал все силы, сражаясь в футболе «Ромы». Всегда буду дорожить эмоциями, с которыми связано моё пребывание в клубе, и особенно этот гол в финале 25 мая 2022 года, выигранный кубок... Для меня было честью выступать в «Роме», благодарен за всё», – написал в социальных сетях игрок.

Николо Дзаньоло защищал цвета «Ромы» с 2018 года. В 2022 году его гол в финале Лиги конференций принёс римлянам победу над «Фейенордом».