Вейналдум сыграл за «Рому» впервые за полгода

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум вернулся на поле после тяжёлой травмы.

Арендованный у «ПСЖ» нидерландский футболист сломал ногу в своём первом матче за «Рому» после перехода, из-за чего отсутствовал около полугода. 32-летний футболист появился на поле впервые за 181 день в сегодняшнем матче Серии А против «Лечче», выйдя на замену на 83-й минуте встречи. Команда Жозе Моуринью не смогла добиться победы – 1:1.

Арендное соглашение Джорджиньо Вейналдума рассчитано до конца текущего сезона. Римляне также располагают опцией выкупа хавбека у «Пари Сен-Жермен» за фиксированную сумму.