Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло официально перебрался в «Галатасарай».

Трансфер подтвердила пресс-служба «Ромы». Соглашение 23-летнего итальянца с турецким клубом рассчитано на четыре года. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, переход обошёлся «Галатасараю» в 16,5 млн евро, ещё 13 млн римляне могут заработать в виде различных бонусов. Зарплата футболиста составит порядка 3,5 млн евро в год.

Николо Дзаньоло выступал за «Рому» с июля 2018 года. В его активе в общей сложности 24 забитых мяча и 18 результативных передач в 128 поединках за римлян во всех соревнованиях.