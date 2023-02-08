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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло стал игроком «Галатасарая» официально

08 Февраля 2023 • 23:24 Комментировать
Лечче
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Рома
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11.02 20:00

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло официально перебрался в «Галатасарай».

Трансфер подтвердила пресс-служба «Ромы». Соглашение 23-летнего итальянца с турецким клубом рассчитано на четыре года. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, переход обошёлся «Галатасараю» в 16,5 млн евро, ещё 13 млн римляне могут заработать в виде различных бонусов. Зарплата футболиста составит порядка 3,5 млн евро в год.

Николо Дзаньоло выступал за «Рому» с июля 2018 года. В его активе в общей сложности 24 забитых мяча и 18 результативных передач в 128 поединках за римлян во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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