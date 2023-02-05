Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» считает Кьезу и Влаховича ключевыми фигурами нового проекта

05 Февраля 2023 • 20:42 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
1 6.20 X 4.15 2 1.55
07.02 22:45

«Ювентус» намерен сохранить Федерико Кьезу и Душана Влаховича после завершения сезона.

Из-за проблем, в которые угодил туринский клуб, в прессе регулярно появляются слухи о возможном уходе обоих лидеров атаки «бьянконери» в один из зарубежных грандов. Согласно сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, в «Ювентусе» планируют построить новый проект вокруг Кьезы и Влаховича, поэтому купить их в ближайшее время будет крайне затруднительно.

25-летний итальянский вингер, по слухам, интересен «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Реалу», а на 22-летнего сербского форварда претендуют «Манчестер Юнайтед» и всё тот же «Арсенал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Специя Специя
Наполи Наполи
0
3
6.20 4.40 1.54
Видео
Окончен
Торино Торино
Удинезе Удинезе
1
0
2.25 3.30 3.45
Видео
86 мин
Фиорентина Фиорентина
Болонья Болонья
1
2
1.76 3.85 4.70
Видео
05.02.23 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
2.31 3.55 3.05
Видео
06.02.23 в 20:30
Верона Верона
Лацио Лацио
3.65 3.65 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
21:37 · Италия. Серия А
Канчельскис: Второй год Кварацхелии в «Наполи» будет показательным
21:08 · Италия. Серия А
Миранчук является единственным светлым пятном в «Торино», считает экс-тренер «Зенита» Сканавино
20:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» считает Кьезу и Влаховича ключевыми фигурами нового проекта
20:41 · Италия. Серия А
Черданцев — о дерби «Интер» - «Милан»: «Надеюсь, будет увлекательная игра»
19:43 · Италия. Серия А
Шишкин: Всё идёт к тому, что Кварацхелия вместе с «Наполи» выиграет Серию А
18:59 · Италия. Серия А
«Торино» с Миранчуком одолел «Удинезе»
18:57 · Италия. Серия А
​Фанаты «Специи» высмеивали покойного Марадону и не только
18:54 · Италия. Серия А
Итальянский журналист – о миланском дерби: «Возможен разгром»
18:34 · Италия. Серия А
Колыванов дал ожидаемый прогноз на миланское дерби
18:25 · Италия. Серия А
​Появилась информация о ходе переговоров Дзаньоло с «Галатасараем» слухи
18:16 · Англия. Премьер-лига
​3 топ-клуба проявляют интерес к Обамеянгу 5
16:58 · Италия. Серия А
Сёмин считает связку Кварацхелия – Осимхен лучшей в Серии А
16:54 · Италия. Серия А
​Дзаньоло хочет в «Галатасарай», новый раунд переговоров – в понедельник
16:45 · Италия. Серия А
​Пато: «Через несколько лет «Монца» бросит вызов «Милану» и «Интеру»
16:40 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук – в стартовом составе «Торино» на игру с «Удинезе»
Все новости
Рекомендуем