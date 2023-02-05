«Ювентус» считает Кьезу и Влаховича ключевыми фигурами нового проекта

«Ювентус» намерен сохранить Федерико Кьезу и Душана Влаховича после завершения сезона.

Из-за проблем, в которые угодил туринский клуб, в прессе регулярно появляются слухи о возможном уходе обоих лидеров атаки «бьянконери» в один из зарубежных грандов. Согласно сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, в «Ювентусе» планируют построить новый проект вокруг Кьезы и Влаховича, поэтому купить их в ближайшее время будет крайне затруднительно.

25-летний итальянский вингер, по слухам, интересен «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Реалу», а на 22-летнего сербского форварда претендуют «Манчестер Юнайтед» и всё тот же «Арсенал».