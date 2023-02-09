Гол Костича оказался для него сотым результативным действием в топ-5 чемпионатах Европы

В заключительном матче двадцать первого тура итальянского чемпионата «Ювентус» переиграл в гостях «Салернитану», забив той три безответных мяча. Один из них записал на свой счет Филипп Костич, сербский нападающий туринского клуба.

Этот гол стал для него вторым в текущем сезоне, а также 37-м, с учетом всех выступлений в топ=5 чемпионатов Европы. Ранее Костич, напомним, выступал за такие клубы, как «Штуттгарт», «Гамбург» и «Айнтрахт».

А так как в его карьере есть еще и 63 голевых передачи, то гол в ворота «Салернитаны» стал сотым голевым действием Костича в лучших чемпионатах Европы.

Напомним, что за «Ювентус» Костич выступает с прошлого лета.