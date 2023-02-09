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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Костича оказался для него сотым результативным действием в топ-5 чемпионатах Европы

09 Февраля 2023 • 02:59 Комментировать
Салернитана
0:3
Ювентус
окончен

В заключительном матче двадцать первого тура итальянского чемпионата «Ювентус» переиграл в гостях «Салернитану», забив той три безответных мяча. Один из них записал на свой счет Филипп Костич, сербский нападающий туринского клуба.

Этот гол стал для него вторым в текущем сезоне, а также 37-м, с учетом всех выступлений в топ=5 чемпионатов Европы. Ранее Костич, напомним, выступал за такие клубы, как «Штуттгарт», «Гамбург» и «Айнтрахт».

А так как в его карьере есть еще и 63 голевых передачи, то гол в ворота «Салернитаны» стал сотым голевым действием Костича в лучших чемпионатах Европы.

Напомним, что за «Ювентус» Костич выступает с прошлого лета. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Филип Костич
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